Google отключил монетизацию в россии

Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью свернет свою деятельность в российском интернете и отключит аккаунты пользователей из россии. Об этом сообщает The Moscow Times.

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«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана россия. Это значит, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорится в сообщении команды Google Payments.

В сообщении также добавляют, что заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

Таким образом, владельцы сайтов и блоггеры, работающие на YouTube, полностью избавятся от доступа к Google AdSense и услуг, предоставляемых рекламной сетью.