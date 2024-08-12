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12 августа 2024, 14:38 Читати українською

Google отключил монетизацию в россии

Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью свернет свою деятельность в российском интернете и отключит аккаунты пользователей из россии. Об этом сообщает The Moscow Times.

Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью свернет свою деятельность в российском интернете и отключит аккаунты пользователей из россии.

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«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана россия. Это значит, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорится в сообщении команды Google Payments.

В сообщении также добавляют, что заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

Таким образом, владельцы сайтов и блоггеры, работающие на YouTube, полностью избавятся от доступа к Google AdSense и услуг, предоставляемых рекламной сетью.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Studen3
Studen3
12 августа 2024, 14:43
#
Война идет 2,5года, лучше позже, чем никогда
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
12 августа 2024, 15:40
#
Вони давно вже акаунти переєстрували на інші страни. Реклама шурує в ютубі аж гай шумить.
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