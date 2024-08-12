Gold Fields покупает канадского золотодобытчика Osisko Mining за $1,57 млрд

Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields покупает канадскую Osisko Mining за 2,16 млрд канадских долларов ($1,57 млрд). Об этом говорится в пресс-релизе Gold Field.

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Что известно

В результате сделки она получит полный контроль над проектом разработки одного из крупнейших в Канаде месторождений золота Windfall. В настоящее время Gold Fields и Osisko Mining участвуют в этом проекте в равных долях.

Gold Fields заплатит 4,9 канадского доллара за акцию Osisko Mining, что на 67% выше стоимости бумаг на закрытие рынка в пятницу.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, стороны рассчитывают закрыть ее в четвертом квартале текущего года.

Согласно оценкам Osisko Mining, объем добычи золота на месторождении Windfall будет составлять порядка 300 тысяч унций в год при совокупных денежных затратах (AISC) в $758 за унцию.

Gold Fields является одним из крупнейших мировых золотодобытчиков. Штаб-квартира компании расположена в ЮАР. В общей сложности Gold Fields имеет 9 действующих месторождений: в Австралии, Гане, Чили, Перу, Южной Африке, а также один проект в Канаде.