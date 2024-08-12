В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже — на 8 копеек. Евро добавил 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на 12 августа: доллар в банках подорожал на 5 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже вырос на 2 копейки. Евро прибавил в покупке 5 копеек и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,40 грн. Евро покупают за 44,65 грн, а продают за 45,25 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,29−41,39, евро — 44,10−45,25 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,13−41,17 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,93−44,96 грн/евро.
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