Граждане из более чем 100 стран основали более 3 тысяч компаний в Украине с начала полномасштабной войны. Чаще новые бизнесы начинают иностранцы из Турции, Узбекистана, Польши и США. Самым же привлекательным бизнес-регионом для иностранцев стал Киев. Об этом говорится в данных Опендатабота.
Граждане из более чем 100 разных стран открыли бизнес в Украине во время великой войны — Опендатабот
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Бизнес иностранцев в Украине
3075 компаний основали иностранцы в Украине с начала полномасштабной войны. В целом граждане из 101 страны мира открыли бизнес в Украине, несмотря на войну.
Кто чаще всего открывает
Чаще всего открывают бизнес в Украине граждане Турции — 396 компаний или 12.9% от общего количества. Далее следуют граждане Узбекистана — они владеют 312 бизнесами (10.1% от общего количества). Замыкают тройку лидеров граждане Польши — 224 бизнеса или 7.3%.
В топ-10 также попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана, Израиля, Великобритании и Китая. Отметим, что на одну компанию может приходиться более одного владельца.
Где регистрируют бизнес
Почти половину от общего количества компаний с иностранными собственниками зарегистрировали в Киеве — 1 517. В столице чаще всего создают бизнес граждане Узбекистана — 175 компаний.
Далее следует Львовщина — 460 бизнесов: здесь чаще всего оседают иностранцы из Польши (105 компаний). В тройку также попала Одесщина — 273 компании. В этом регионе чаще всего создают компании граждане Турции — 99 бизнесов.
Чем занимается иностранный бизнес
Наибольшее количество компаний с иностранными собственниками занимается оптовой торговлей — 30,7%, операциями с недвижимым имуществом — 6,7% и компьютерным программированием — 5,8%.
Компания «ТЕНС1МА» с уставным капиталом в 1,28 млрд грн стала крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами с самого начала полномасштабной. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.
Вторую позицию занимает АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Юг» с уставным капиталом в 700 млн грн. Конечным владельцем является гражданин США.
Замыкает тройку лидеров компания ООО ЛФС, которую основал гражданин Польши. Компания имеет 300 млн грн уставного капитала.
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