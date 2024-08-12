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12 августа 2024, 9:59 Читати українською

Граждане из более чем 100 разных стран открыли бизнес в Украине во время великой войны — Опендатабот

Граждане из более чем 100 стран основали более 3 тысяч компаний в Украине с начала полномасштабной войны. Чаще новые бизнесы начинают иностранцы из Турции, Узбекистана, Польши и США. Самым же привлекательным бизнес-регионом для иностранцев стал Киев. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Граждане из более чем 100 стран основали более 3 тысяч компаний в Украине с начала полномасштабной войны.
Фото: depositphotos

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Бизнес иностранцев в Украине

3075 компаний основали иностранцы в Украине с начала полномасштабной войны. В целом граждане из 101 страны мира открыли бизнес в Украине, несмотря на войну.

Кто чаще всего открывает

Чаще всего открывают бизнес в Украине граждане Турции — 396 компаний или 12.9% от общего количества. Далее следуют граждане Узбекистана — они владеют 312 бизнесами (10.1% от общего количества). Замыкают тройку лидеров граждане Польши — 224 бизнеса или 7.3%.

В топ-10 также попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана, Израиля, Великобритании и Китая. Отметим, что на одну компанию может приходиться более одного владельца.

Где регистрируют бизнес

Почти половину от общего количества компаний с иностранными собственниками зарегистрировали в Киеве — 1 517. В столице чаще всего создают бизнес граждане Узбекистана — 175 компаний.

Далее следует Львовщина — 460 бизнесов: здесь чаще всего оседают иностранцы из Польши (105 компаний). В тройку также попала Одесщина — 273 компании. В этом регионе чаще всего создают компании граждане Турции — 99 бизнесов.

Чем занимается иностранный бизнес

Наибольшее количество компаний с иностранными собственниками занимается оптовой торговлей — 30,7%, операциями с недвижимым имуществом — 6,7% и компьютерным программированием — 5,8%.

Компания «ТЕНС1МА» с уставным капиталом в 1,28 млрд грн стала крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами с самого начала полномасштабной. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.

Вторую позицию занимает АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Юг» с уставным капиталом в 700 млн грн. Конечным владельцем является гражданин США.

Замыкает тройку лидеров компания ООО ЛФС, которую основал гражданин Польши. Компания имеет 300 млн грн уставного капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
12 августа 2024, 10:35
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Європейські трейдери уникають українських сховищ газу після російських ударів…
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