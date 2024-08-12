МВД предупредило о мошеннической схеме с фейковыми водительскими удостоверениями

Министерство внутренних дел предупредило о мошенниках, которые продают поддельные водительские удостоверения от имени работников сервисных центров. Об этом пишет пресс-служба министерства.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Мошенники под видом работника сервисных центров МВД Киева на имя „София Бойко“ предлагают купить водительское удостоверение и получить документ по почте. Общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, Whats Аpp. Клиентам обещают водительский документ без сдачи экзаменов», — отметили в МВД.

Чтобы войти в доверие, мошенники предоставляют многочисленные фото с использованием служебного бейджа, айдентики и цвета сервисных центров МВД, сделанных с помощью компьютерных программ.

«Зачастую преступники используют фотографии, сделанные в 2016 году на открытии сервисного центра МВД в городе Северодонецк Луганской области. Девушка на фото — это бывшая сотрудница структуры Главного сервисного центра МВД, не имеющая никакого отношения к фейковому администратору и никогда в прошлом не занимала такую должность. Она долгое время находится за границей.

Как добавили в МВД, региональный сервисный центр ГСЦ МВД в Киеве подал в полицию заявление о совершении преступления.

Как получить впервые водительское удостоверение

Отмечается, что получить впервые водительское удостоверение можно исключительно лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не посылается адресно и тем более за границу.

К тому же, администраторы сервисных центров не ведут общение в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.

А оплата услуг производится исключительно на реквизиты Главного сервисного центра МВД, ориентировочная стоимость бланка водительского удостоверения 515 грн.

Возобновить или обменять водительское удостоверение возможно по обращению в сервисный центр МВД или онлайн в Кабинете водителя или в «Дии».