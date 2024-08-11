Группа кредиторов Украины приветствует соглашение о реструктуризации евробондов

Группа кредиторов Украины приветствует принципиальное соглашение, достигнутое между Украиной и специальным комитетом кредиторов по условиям реструктуризации долга по еврооблигациям, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Канады. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«Группа подтверждает, что ее устраивает соглашение, подтвержденное сотрудниками МВФ как совместимое с целями обеспечения приемлемого уровня долга Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF, в соответствии с базовыми макроэкономическими рамками четвертого обзора от 28 июня 2024 года, учитывая общую стратегию реструктуризации власти», — говорится в релизе.

В нем отмечается, что принцип сопоставимости схемы реструктуризации должен быть соблюден, когда Группа будет реструктурировать свой долг в 2027 году.

Официальные кредиторы призвали владельцев еврооблигаций оперативно согласиться с предложением Украины об обмене на новые облигации в рамках реструктуризации, официально опубликованном 9 августа.

В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Наблюдателями в Группе являются Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия,Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

Напомним, что процесс реструктуризации внешнего долга Украины по еврооблигациям официально стартовал.