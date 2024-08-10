Украина начала обменивать евробонды: процесс реструктуризации долга начался

Процесс реструктуризации внешнего долга Украины по еврооблигациям официально стартовал. Министерство финансов объявило об условиях обмена старых бондов на бумаги нового выпуска. Об этом говорится в сообщении Минфина, учтенном на Лондонской бирже.

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Владельцы суверенных государственных облигаций Украины получили право на участие в обмене с целью получения новых ценных бумаг.

Украина приглашает держателей каждой серии суверенных облигаций и существующих гарантированных Укравтодором облигаций обменять существующие облигации на новые ценные бумаги.

Реструктуризация должна завершиться к 27 августа. Тем кредиторам, которые согласятся на условия до 23 августа, Украина выплатит дополнительные средства.