Процесс реструктуризации внешнего долга Украины по еврооблигациям официально стартовал. Министерство финансов объявило об условиях обмена старых бондов на бумаги нового выпуска. Об этом говорится в сообщении Минфина, учтенном на Лондонской бирже.
Украина начала обменивать евробонды: процесс реструктуризации долга начался
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Владельцы суверенных государственных облигаций Украины получили право на участие в обмене с целью получения новых ценных бумаг.
Украина приглашает держателей каждой серии суверенных облигаций и существующих гарантированных Укравтодором облигаций обменять существующие облигации на новые ценные бумаги.
Реструктуризация должна завершиться к 27 августа. Тем кредиторам, которые согласятся на условия до 23 августа, Украина выплатит дополнительные средства.
Источник: Минфин
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