В воскресенье, 11 августа, отключения электроэнергии не планируются. Об этом сообщили в «Укрэнерго».
В воскресенье выключать электроэнергию не планируют
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Про изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.
«Укрэнерго» призывает по возможности пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии