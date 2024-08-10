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10 августа 2024, 14:18 Читати українською

Предприниматели оценили бизнес-климат в регионах: нормально только во Львове

Условия ведения бизнеса в регионах Украины компании оценивают как сложные, и только в Западном регионе большинство предпринимателей считают их удовлетворительными. Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнеса в регионах, проводимого ежегодно Европейской Бизнес Ассоциацией.

Условия ведения бизнеса в регионах Украины компании оценивают как сложные, и только в Западном регионе большинство предпринимателей считают их удовлетворительными.

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По сравнению с прошлым годом оценки ситуации во Львове (2,62 балла) и Днепре (2,20 балла) почти не изменились. В Одессе (2,15 балла) и Харькове (1,45 балла) несколько ухудшились.

Совместными вызовами для большинства регионов остаются вопросы мобилизации, проблемы с бронированием, нехватка персонала и дефицит электроэнергии. В то же время, большинство бизнесов планируют сфокусироваться на диджитализации бизнес-процессов, выходе на новые рынки, расширении бизнеса. Дополнительно предприниматели Харьковского региона имеют в планах сокращение затрат и организацию дистанционной работы.

Львов. У предпринимателей Западного региона самые высокие оценки бизнес-климата. По сравнению с прошлым годом, во Львове возросло количество тех, кому трудно работать — с 28% до 41%. В то же время 53% считают условия ведения бизнеса удовлетворительными (72% в прошлом году). Еще 6% говорят, что им просто вести бизнес. При этом 56% компаний региона работают в полном объеме и 44% с определенными ограничениями.

Только 13% предпринимателей считают, что война может завершиться к концу 2024 года, в то время как 28% ожидают, что это произойдет в 2025 году, и еще 19% — в течение следующих трех лет.

Днепр. На втором месте по оценке ведения бизнеса в этом году. Сложными условия работы в регионе называют 75% предпринимателей, остальные 25% считают их удовлетворительными. Сейчас в регионе в полном объеме работает только 20% компаний, остальные 80% — с определенными ограничениями.

В завершение войны в 2025 году верят 35% респондентов региона, в то время как 25% считают, что это произойдет в течение одного-трех лет, а 15% — Украина в состоянии войны надолго.

Одесса. В регионе увеличилось количество предпринимателей, которые считают условия ведения бизнеса сложными — с прошлогодних 53% до 75%. Для 20% условия удовлетворительны и для 5% — легкие. Полноценно в регионе работают 40% компаний, в то время как 60% — с определенными ограничениями.

В завершение войны до конца года верят 20% опрошенных предпринимателей, еще по 25% считают, что война закончится либо в 2025 году, либо в течение следующих трех лет.

Харьков. Ожидаются самые плохие оценки бизнес-климата предпринимателей в Харьковском регионе. Все опрошенные компании оценили условия как сложные, в том числе 55% — очень сложные. В этом году ни одна компания не оценила бизнес-среду как удовлетворительную, хотя в прошлом году таких было 6%. Пока ни одна из опрошенных компаний не работает в полном объеме (6% работали полноценно в прошлом году). В то время как 91% компаний работают с ограничениями, а 9% не работают вообще.

Более половины, а именно 55% считают, что война может завершиться в течение следующих трех лет, 27% верят в завершение войны в 2025 году и 9% ожидают, что война надолго.

Источник: Минфин
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