Распродажа на рынках еще не достигла ключевого уровня — Bank of America

По словам аналитика Bank of America Майкла Хартнетта, турбулентность на мировых финансовых рынках еще не достигла масштабов, которые бы сигнализировали о жесткой экономической посадке, пишет Bloomberg.

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Даже когда S&P 500 упал примерно на 6% с рекордного максимума в середине июля, эталонный индекс удерживался выше своей 200-дневной скользящей средней — около 5050 пунктов, в то время как доходность 30-летних казначейских облигаций США не опускалась ниже 4%.

«Технические уровни, которые могли бы перевернуть нарратив на Уолл-стрит с мягкой на жесткую посадку, не были преодолены, — написал Хартнетт в заметке. — Инвесторы взволнованы, но ожидания снижения ставки ФРС означают, что предпочтение акций облигациям не было уничтожено падением рынка», — добавил он.

Хартнетт, который занял более нейтральную позицию в отношении акций в этом году после того, как придерживался «медвежьих» взглядов во время ралли в 2023 году, сказал, что следующими техническими уровнями, за которыми стоит следить, будут 200-дневные скользящие средние для индекса полупроводников Филадельфийской фондовой биржи, а также биржевой фонд, отслеживающий крупные технологические компании.