США дополнительно предоставляют Украине $125 млн

Министерство обороны США в пятницу, 9 августа, объявило о предоставлении дополнительной военной помощи Украине стоимостью до 125 миллионов долларов . Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

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Новый пакет американской помощи выделяется по программе полномочий президента США по сокращению вооружений (PDA), то есть непосредственно из складов, и это уже шестьдесят третий такой транш.

В него вошли боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4 и противотанковые управляемые ракеты TOW.

Пентагон упоминает радиолокационные станции многоцелевого назначения, многоцелевые колесные машины HMMWV, патроны для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы, «оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры» и запчасти.