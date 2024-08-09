Число участников небанковского финансового рынка в июле уменьшилось до 963 (с 990 в июне). В то же время количество банков осталось неизменным — продолжают работать 62 банка, сообщает Национальный банк Украины.
С рынка финуслуг ушли 27 компаний за месяц — НБУ
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В частности, по состоянию на 31 июля на небанковском рикне работали:
- 537 финансовых компаний (было 548);
- 69 страховщиков non-life (было 78), 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;
- 114 ломбардов (было 116);
- 114 кредитных союзов (было 120);
- 1 лизингодатель (без изменений);
- 40 страховых брокеров (без изменений);
- 75 коллекторских компаний (было 74).
В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают:
- ️18 платежных учреждений (было 20),
- ️12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (без изменений);
- ️один банк — эмитент электронных денег (без изменений);
- ️один оператор почтовой связи (без изменений).
- В то же время, количество банковских и небанковских финансовых групп за месяц не изменилось. Их на рынке признано 18 и 30 соответственно.
Источник: Минфин
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