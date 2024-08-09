С рынка финуслуг ушли 27 компаний за месяц — НБУ

Число участников небанковского финансового рынка в июле уменьшилось до 963 (с 990 в июне). В то же время количество банков осталось неизменным — продолжают работать 62 банка, сообщает Национальный банк Украины.

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В частности, по состоянию на 31 июля на небанковском рикне работали:

537 финансовых компаний (было 548);

69 страховщиков non-life (было 78), 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;

114 ломбардов (было 116);

114 кредитных союзов (было 120);

1 лизингодатель (без изменений);

40 страховых брокеров (без изменений);

75 коллекторских компаний (было 74).

В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают: