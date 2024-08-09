К закрытию межбанка курсы доллара и евро выросли на 21 копейку в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 9 августа: доллар и евро выросли на межбанке на 21 копейку
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Открытие 9 августа
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Закрытие 9 августа
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Изменения
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40,92/40,96
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41,13/41,17
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2 1/21
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44,72/44,75
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44,93/44,96
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21/21
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,85−41,32 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 45,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,27−41,37, евро — 45,05−45,25 грн.
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Источник: Минфин
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