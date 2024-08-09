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9 августа 2024, 15:37 Читати українською

Более 4,7 миллиона евро в багажнике: БЭБ изъяло «черную» кассу поставщика продовольствия для ВСУ (фото)

Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило и изъяло более 4,7 млн евро неучтенных наличных в рамках расследования уклонения от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило и изъяло более 4,7 млн евро неучтенных наличных в рамках расследования уклонения от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Министерства обороны.
Фото: БЭБ

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Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Ранее было установлено, что только в течение 2022−2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС.

При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

«Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ», — говорится в сообщении.

Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+74
Kharakternyk
Kharakternyk
9 августа 2024, 15:41
#
Нормальний відкатик комусь везла.
+
0
SamBB
SamBB
9 августа 2024, 16:41
#
Чудово, але податкова і далі буде дрючити на всю ФОПів.
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