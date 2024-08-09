В МВФ раскритиковали украинский индекс цен на жилье

Международный валютный фонд признал индекс цен на жилье в Украине недостаточно точным. Об этом говорится в отчете МВФ по итогам работы апрельской миссии в Украине, пишет Интерфакс-Украина.

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Индекс цен на жилье (ИЦЖ) характеризует динамику общего уровня цен на жилье в Украине. Он рассчитывается по стране в целом, а также отдельно на новое жилье (первичный рынок) и на жилье, которое было в эксплуатации (вторичный рынок), если оно является объектом договора купли-продажи.

Данные о вторичном рынке Госстат получает от платформы OLX.

Миссия МВФ предложила Госстату расширить охват данных и включить в индекс недвижимость площадью менее 30 кв. м и более чем с тремя комнатами, а также дома.

Кроме того, специалисты фонда посоветовали собирать более подробную информацию о местонахождении жилья: кроме города и области можно учитывать также административные районы и почтовые индексы, поскольку эти показатели оказывают существенное влияние на ценообразование.

Данные по первичному рынку Госстат собирает вручную с сайтов застройщиков. Специалисты рекомендуют расширить сбор данных в регионах с низкой репрезентативностью.

Документ рекомендует исключить из индекса дубликаты данных для имеющихся объектов недвижимости, но оставить их для нового жилья. Такое решение объясняется тем, что застройщики могут предлагать схожие квартиры по одинаковой цене. За 2023 год было обнаружено 75 дубликатов объявлений на вторичном рынке жилья и 17 на первоначальном.