Словакия ежегодно зарабатывает до $1,5 млрд на транзите российского газа

Словацкий оператор газотранспортной системы Eustream и крупнейший словацкий энергетический трейдер SPP зарабатывают от сделок с российским газом до 1,5 млрд долларов ежегодно. Такие подсчеты привел экс-директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью LIGA.net.

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«На транзите зарабатывает словацкий оператор ГТС — Eustream, а на перепродаже — их крупнейший трейдер SPP. Я оцениваю ежегодный суммарный заработок этих двух словацких компаний от сделок с российским газом в $1,2−1,5 млрд», — говорит Макогон.

По его словам, именно поэтому словацкий премьер Роберт Фицо выступает за сохранение потоков российского газа в страну.