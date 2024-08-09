С начала года товарооборот Украины составил $61,7 миллиарда

В январе-июле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $39,1 млрд, а экспортировали — на $22,6 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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Облагаемый импорт составил $32,9 млрд, что составляет 84% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июле 2024 года составила 0,5 $/кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Откуда больше импортировали товаров

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

Китай — $7,7 млрд,

Польша — $4 млрд,

Германия — $3,1 млрд.

Экспорт

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польши — на $2,4 млрд,

Испании — на $1,8 млрд,

Китая — на $1,8 млрд.

Больше всего завозили

В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $13,4 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,5 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $6,9 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 50,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические товары — $5,1 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 82,2 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.

Больше всего экспортировали

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $14,1 млрд;

металлы и изделия из них — $2,5 млрд;

минеральные продукты — $2 млрд.

Отмечается, что за 7 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 168,1 млн. грн.