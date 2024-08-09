В январе-июле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $39,1 млрд, а экспортировали — на $22,6 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
С начала года товарооборот Украины составил $61,7 миллиарда
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Облагаемый импорт составил $32,9 млрд, что составляет 84% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июле 2024 года составила 0,5 $/кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Откуда больше импортировали товаров
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:
- Китай — $7,7 млрд,
- Польша — $4 млрд,
- Германия — $3,1 млрд.
Экспорт
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польши — на $2,4 млрд,
- Испании — на $1,8 млрд,
- Китая — на $1,8 млрд.
Больше всего завозили
В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $13,4 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,5 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $6,9 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 50,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические товары — $5,1 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 82,2 млрд грн, что составляет 26% поступлений таможенных платежей.
Больше всего экспортировали
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $14,1 млрд;
- металлы и изделия из них — $2,5 млрд;
- минеральные продукты — $2 млрд.
Отмечается, что за 7 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 168,1 млн. грн.
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