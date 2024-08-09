Stripe представила новую функцию: продавцы могут принимать любую валюту

Американская платформа финансовой инфраструктуры Stripe объявила о запуске решения для адаптивного ценообразования, которое поможет пользователям предлагать покупателям желаемые местные валюты . Об этом пишет FinTechInsider.

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Stripe предоставляет услуги адаптивного ценообразования продавцам более чем в 50 странах, что позволяет им предлагать местную валюту своим покупателям, находящимся в более чем 150 регионах по всему миру. Некоторые из них включают Австралию, Болгарию, Бразилию, Канаду, Данию, Венгрию, Индию, Японию, Мексику, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, Румынию, Швецию, Соединенное Королевство и США.

Решение адаптивного ценообразования Stripe позволяет клиентам платить в местной валюте, при этом компания автоматически рассчитывает локализованную цену и управляет конвертацией валюты.

Кроме того, клиенты могут использовать адаптивное ценообразование для отображения цен в местной валюте в зависимости от местонахождения, рассчитывать цены в режиме реального времени, используя обменный курс, предлагать дополнительные способы оплаты, требующие местной валюты, и обеспечивать соответствие нормативным требованиям для всех поддерживаемых валют.