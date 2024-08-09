Фондовые рынки Азии почти возобновились после обвала в понедельник

Азиатские рынки возобновили позиции в пятницу, 9 августа, опираясь на динамику ночного скачка на Уолл-стрит, где акции продемонстрировали сильнейший дневной прирост с ноября 2022 года, пишет Financial Times, передает Forbes.

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В начале недели фондовые биржи по всему миру рекордно обвалились за последние несколько лет. Инвесторы устроили распродажу акций из-за опасений рецессии в США.

Снижение количества заявок на пособие по безработице в США помогло успокоить опасения по поводу неизбежного замедления экономики, что привело к умеренному восстановлению в Азии.

Японские индексы выросли на 1%, южнокорейский индекс Kospi поднялся на 1,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 2% в пятницу утром, а тайваньский TWSE вырос на 3% на фоне ралли азиатских акций полупроводниковых компаний во главе с производителем микросхем.

Индексы Topix и Nikkei 225 выросли примерно на 1% в пятницу. Иена, чей быстрый рост сыграл центральную роль в крахе акций Токио в понедельник после повышения ставки Банка Японии, продолжала торговаться на уровне около 147 иен по отношению к доллару.

В четверг американские акции продемонстрировали сильнейший дневной рост с ноября 2022 года.

Бенчмарк S&P 500 вырос на 2,3%, завершив свой лучший день почти за 21 месяц, в то время как технологический Nasdaq Composite прибавил 2,9% — наибольший дневной прирост с февраля. Ралли помогло отыграть часть потерь, причиненных вследствие резкой распродажи на этой неделе.

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