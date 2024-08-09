Курс валют на 9 августа: доллар в банках подешевел на 5 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке вырос на 3 копейки, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,30 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,18−41,28, евро — 44,95−45,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,92−40,96 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,72−44,75 грн/евро.

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