В июле 2024 г. украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине спрос на электромобили за год вырос на 38%
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Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 21% против 17% в прошлом году.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4684 шт. (новых — 980 шт., б/у — 3704 шт.). Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.
Самые популярные модели
В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:
- Honda M-NV — 239 ед.;
- BYD Song Plus — 127 ед.;
- Nissan Ariya — 118 ед.;
- Volkswagen iD.4 — 88 ед.;
- Zeekr 001 — 69 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf — 529 ед.;
- Tesla Model 3 — 433 ед.;
- Tesla Model Y — 419 ед.;
- Tesla Model S — 217 ед.;
- Volkswagen e-Golf — 209 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.
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Источник: Минфин
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