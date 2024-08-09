В Украине спрос на электромобили за год вырос на 38%

В июле 2024 г. украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 21% против 17% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4684 шт. (новых — 980 шт., б/у — 3704 шт.). Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только 6 автомобилей.

Самые популярные модели

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

Honda M-NV — 239 ед.;

BYD Song Plus — 127 ед.;

Nissan Ariya — 118 ед.;

Volkswagen iD.4 — 88 ед.;

Zeekr 001 — 69 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 529 ед.;

Tesla Model 3 — 433 ед.;

Tesla Model Y — 419 ед.;

Tesla Model S — 217 ед.;

Volkswagen e-Golf — 209 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.