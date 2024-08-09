Украина и островное государство Маврикий, расположенное в Индийском океане, заключили соглашение о безвизовом режиме. Соглашение подписали Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Министр иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикию Маниш Гобин. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
Украина подписала соглашение о безвизе с новой страной
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«На этом этапе (заключенное соглашение — ред.) в первую очередь будет способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей работы в нашем государстве. После завершения войны соглашение будет способствовать увеличению количества украинских туристов в Маврикии», — говорится в сообщении.
Соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.
Развитие торговли и инвестиций
Министры особо обсудили развитие торговли и инвестиций между странами. Отмечается, что Маврикий является одной из самых успешных экономик Африки с высоким ВВП по паритету покупательной способности, занимает первое место среди африканских стран во Всемирном рейтинге глобальной конкуренции Всемирного банка и 13 место в мире по легкости ведения бизнеса.
Кроме того, министры обсудили соглашение о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашение об избежании двойного налогообложения. Кулеба приветствовал заинтересованность маврикийских бизнесов в восстановлении Украины и пригласил страну на Конференцию по ее возобновлению.
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