Украина подписала соглашение о безвизе с новой страной

Украина и островное государство Маврикий, расположенное в Индийском океане, заключили соглашение о безвизовом режиме. Соглашение подписали Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Министр иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикию Маниш Гобин. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

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«На этом этапе (заключенное соглашение — ред.) в первую очередь будет способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей работы в нашем государстве. После завершения войны соглашение будет способствовать увеличению количества украинских туристов в Маврикии», — говорится в сообщении.

Соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.

Развитие торговли и инвестиций

Министры особо обсудили развитие торговли и инвестиций между странами. Отмечается, что Маврикий является одной из самых успешных экономик Африки с высоким ВВП по паритету покупательной способности, занимает первое место среди африканских стран во Всемирном рейтинге глобальной конкуренции Всемирного банка и 13 место в мире по легкости ведения бизнеса.

Кроме того, министры обсудили соглашение о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашение об избежании двойного налогообложения. Кулеба приветствовал заинтересованность маврикийских бизнесов в восстановлении Украины и пригласил страну на Конференцию по ее возобновлению.