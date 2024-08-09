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9 августа 2024, 9:36 Читати українською

Украина подписала соглашение о безвизе с новой страной

Украина и островное государство Маврикий, расположенное в Индийском океане, заключили соглашение о безвизовом режиме. Соглашение подписали Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Министр иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикию Маниш Гобин. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Украина и островное государство Маврикий, расположенное в Индийском океане, заключили соглашение о безвизовом режиме.
Фото: mfa.gov.ua

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«На этом этапе (заключенное соглашение — ред.) в первую очередь будет способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей работы в нашем государстве. После завершения войны соглашение будет способствовать увеличению количества украинских туристов в Маврикии», — говорится в сообщении.

Соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.

Развитие торговли и инвестиций

Министры особо обсудили развитие торговли и инвестиций между странами. Отмечается, что Маврикий является одной из самых успешных экономик Африки с высоким ВВП по паритету покупательной способности, занимает первое место среди африканских стран во Всемирном рейтинге глобальной конкуренции Всемирного банка и 13 место в мире по легкости ведения бизнеса.

Кроме того, министры обсудили соглашение о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашение об избежании двойного налогообложения. Кулеба приветствовал заинтересованность маврикийских бизнесов в восстановлении Украины и пригласил страну на Конференцию по ее возобновлению.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+44
Rubi0
Rubi0
9 августа 2024, 9:46
#
Большинство мужского населения Украины волнует вопрос сколько стоит виза чтоб выехать из Украины? а не безвиз ценой в 10$ с каким-то малоизвестным островом посреди океана
+
0
potator
potator
9 августа 2024, 9:57
#
— Святое дело, — сказал Остап, — капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны.
+
+15
SamBB
SamBB
9 августа 2024, 9:57
#
Потужно!!!
+
+29
innapcholko
innapcholko
9 августа 2024, 10:01
#
Перемога — только половина населения Украины по факту невыездные
+
0
Vadim531
Vadim531
9 августа 2024, 10:08
#
Когда прочитал заголовок то подумал про Курскую Народную Республику, там сейчас тоже безвис у нас с ними
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