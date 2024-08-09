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9 августа 2024, 8:44 Читати українською

В наземном общественном транспорте Киева не работают валидаторы. Как оплатить проезд (обновлено)

В пятницу, 9 августа, по техническим причинам в наземном общественном транспорте Киева перестали работать валидаторы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В пятницу, 9 августа, по техническим причинам в наземном общественном транспорте Киева перестали работать валидаторы.
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

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«Специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования», — говорится в сообщении.

Как оплатить проезд

Теперь оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении «Киев Цифровой».

Отмечается, что контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока будут продолжаться восстановительные работы.

Обновлено

В 10:44 в КГГА сообщили, что работу валидаторов в наземном общественном транспорте полностью возобновили.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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