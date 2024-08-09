За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 588 540 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 августа: 1 030 российских оккупантов, 3 танка и 32 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 588540 (+1030) человек,
- танков — 8434 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 16341 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 16536 (+49) ед,
- РСЗО — 1142 (+0) ед,
- средства ПВО — 916 (+2) ед,
- самолетов — 366 (+0) ед,
- вертолетов — 327 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13325 (+32),
- крылатые ракеты — 2424 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22371 (+86) ед,
- специальная техника — 2769 (+2).
Источник: Минфин
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