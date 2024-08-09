Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на копейку

Национальный банк Украины установил на 9 августа 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,99 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

НБУ на 9 августа установил официальный курс евро на уровне 44,80 грн (на 8 августа было установлено на уровне 44,76 грн). Европейская валюта подорожала на 4 копейки.

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