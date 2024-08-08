К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро упал на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 8 августа: доллар на межбанке подорожал, а евро ушел вниз
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Открытие 8 августа
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Закрытие 8 августа
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Изменения
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40,87/40,92
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40,92/40,96
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5 /4
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44,73/44,77
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44,57/44,60
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16/17
Курсы в банках и обменниках
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,85−41,30 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,15−41,30, евро — 44,95−45,20 грн.
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Источник: Минфин
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