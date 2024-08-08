Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) завершил подготовку к приватизации ООО «Аэрок» — определены цена и условия продажи актива. Об этом сообщил в Telegram глава ФГИУ Виталий Коваль.
Фонд госимущества оценил завод «Аэрок» в более чем 965 миллионов
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«965 млн. 325 тыс. 520 грн. Такую стартовую цену для продажи 100% государственной доли ООО „Аэрок“ сегодня определила аукционная комиссия Фонда госимущества», — заявил он.
Также разработаны ключевые условия продаж одного из ключевых игроков на рынке газобетонных изделий:
- сохранение основного вида деятельности;
- погашение задолженностей по зарплате и бюджету;
- недопущение увольнения работников в течение 6 месяцев;
- соблюдение требований природоохранного законодательства;
- выполнение действующего коллективного договора и заключение нового.
«Эти условия направлены на обеспечение стабильной работы предприятия, защиту интересов работников и соблюдение экологических стандартов новым собственником», — отметил Коваль.
Следующий этап
Следующим этапом станет представление на утверждение правительства условий продаж и стартовой цены. После этого ФГИ объявит дату проведения аукциона в системе Prozorro.Продажи.
«Напомню, „Аэрок“ раньше принадлежал подсанкционному российскому олигарху. Поэтому средства от приватизации таких активов направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии», — добавил глава Фонда.
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