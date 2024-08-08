НБУ выпустил в обращение новую монету 10 грн, посвященную Войскам связи (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 августа 2024, 16:56 Читати українською

НБУ выпустил в обращение новую монету 10 грн, посвященную Войскам связи (фото)

Национальный банк выпустил новую оборотную памятную монету «Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины», посвященную украинским воинам, ежедневно обеспечивающим коммуникацию и управление войсками. Об этом сообщает НБУ.

Национальный банк выпустил новую оборотную памятную монету «Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины», посвященную украинским воинам, ежедневно обеспечивающим коммуникацию и управление войсками.
Фото: bank.gov.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о монете

Монета номиналом в 10 гривен продолжает серию «Вооруженные Силы Украины». Она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Тираж — 10 млн штук, 510 тысяч из которых — сувенирная продукция.

Аверс монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

На реверсе по кругу содержатся надписи: «Войска связи и кибербезопасности ВСУ» и их лозунг «Сильные держать связь!». В центре композиции изображена эмблема Войск связи, в основе которой — восьмилучевая звезда в окружении крестообразно расположенных орбит и перекрещенных молний.

На заднем плане — схематические лабиринты, символизирующие передачу зашифрованных данных через запутанные защитные системы киберпространства.

Часть тиража монеты будет сформирована в специально оформленные ролики по 25 штук в каждом. Эти ролики упаковывают в сувенирную бумагу с изображением эмблемы Войск связи и кибербезопасности ВСУ и элементов, имитирующих лабиринты зашифрованных данных. Тираж роликов — 20 000 штук.

Где купить

Купить такие ролики с монетами «Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины» можно будет с 9 августа в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами