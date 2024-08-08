НБУ выпустил в обращение новую монету 10 грн, посвященную Войскам связи (фото)

Национальный банк выпустил новую оборотную памятную монету «Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины», посвященную украинским воинам, ежедневно обеспечивающим коммуникацию и управление войсками. Об этом сообщает НБУ .

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Что известно о монете

Монета номиналом в 10 гривен продолжает серию «Вооруженные Силы Украины». Она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Тираж — 10 млн штук, 510 тысяч из которых — сувенирная продукция.

Аверс монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

На реверсе по кругу содержатся надписи: «Войска связи и кибербезопасности ВСУ» и их лозунг «Сильные держать связь!». В центре композиции изображена эмблема Войск связи, в основе которой — восьмилучевая звезда в окружении крестообразно расположенных орбит и перекрещенных молний.

На заднем плане — схематические лабиринты, символизирующие передачу зашифрованных данных через запутанные защитные системы киберпространства.

Часть тиража монеты будет сформирована в специально оформленные ролики по 25 штук в каждом. Эти ролики упаковывают в сувенирную бумагу с изображением эмблемы Войск связи и кибербезопасности ВСУ и элементов, имитирующих лабиринты зашифрованных данных. Тираж роликов — 20 000 штук.

Где купить

Купить такие ролики с монетами «Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины» можно будет с 9 августа в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.