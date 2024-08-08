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8 августа 2024, 15:11 Читати українською

Албанский ювелир работал пять лет над часами стоимостью $1,4 миллиона (фото)

Албанский ювелир Пирро Руко работал день и ночь в течение пяти лет, чтобы отразить суть своей страны во впечатляющих роскошных часах, которые стоят примерно $1,4 млн. Об этом сообщает Times Malta.

Албанский ювелир Пирро Руко работал день и ночь в течение пяти лет, чтобы отразить суть своей страны во впечатляющих роскошных часах, которые стоят примерно $1,4 млн.
Фото: скриншот с видео

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Теперь его изделие будет соперничать с лучшими часами со всего мира на Гран-при часовничество в Женеве в ноябре 2024 года.

Новые часы, которые ювелир называет Primordial Passion (Первоначальная страсть), были разработаны в сотрудничестве со швейцарским производителем часов Agenhor.

Расположенные под сапфировым куполом на часах часы представлены 12 албанских народных танцоров, представляющих двенадцать регионов, каждый из которых уникален и разнообразен в своей соответствующей региональной вышивке.

Каждая из золотых фигурок высотой 9−10 мм вручную выгравирована с точностью до микрона.

Двухцветные стрелки из 18-каратного золота имеют форму когтей орла. Орел является символом надписи албанского ювелирного дома Pirro и изображен на логотипе над центральной сценой и на короне.

Циферблат представляет собой микромозаичную красно-черную градиентную плитку из муранского стекла. Есть 1500 плиток восьми разных цветов и 64 разных форм. Самые маленькие плитки имеют скудные 0,2 мм.

Более темные плитки из муранского стекла образуют тонкие линии, которые просвечиваются к каждому танцору.

Задняя крышка часов отображает трехмерную сцену на циферблате с выгравированными микрорельефами народных танцоров.

Диаметр корпуса из желтого золота составляет 46,5 мм, а с высоким куполообразным стеклом он имеет высоту 22 мм.

Стоит отметить, что самые дорогие часы в мире Graff Diamonds Hallucination стоят $55 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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