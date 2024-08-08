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8 августа 2024, 14:34 Читати українською

Минфин представил послам G7 план реформирования таможни

Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель министра финансов по евроинтеграции Юрий Драганчук презентовали послам и представителям миссий стран-членов G7 в Украине свое видение и планы по дальнейшему внедрению реформы таможни. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель министра финансов по евроинтеграции Юрий Драганчук презентовали послам и представителям миссий стран-членов G7 в Украине свое видение и планы по дальнейшему внедрению реформы таможни.
Фото: mof.gov.ua

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Обсуждение касалось шагов правительства Украины по развитию и реформированию Государственной таможенной службы, а также концепции прозрачного отбора руководства таможни.

«Реформирование Гостаможслужбы является одним из приоритетов Украины в процессе интеграции в ЕС. Мы имеем целью трансформацию украинской таможни в восточную границу Европы по стандартам ЕС и одновременно усиление ее функции безопасности», — отметил Марченко.

Сейчас Минфин работает над имплементацией таможенного законодательства ЕС и разработкой нового Таможенного кодекса, а также над введением IT и других совместных таможенных процедур для развития внешнеэкономической деятельности и упрощения ведения бизнеса.

Отмечается, что послы и представители посольств стран-членов G7 в Украине отметили прозрачность правительства в наработанном плане мероприятий и в процессе имплементации реформ, а также выразили готовность продолжить детальные обсуждения необходимых шагов по реформе.

С начала 2024 года таможенные поступления в госбюджет достигают около 329 млрд грн (конец июля 2024 года). В условиях военного положения все внутренние ресурсы направляются на обеспечение сектора безопасности и обороны.

Реформирование таможни предусмотрено Планом Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility, Национальной стратегией доходов на 2024−2030 годы, а также одним из структурных маяков в рамках Программы МВФ Extended Fund Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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