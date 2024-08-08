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8 августа 2024, 13:52 Читати українською

Кредитование энергоинфраструктуры: Банки одобрили заявок почти на четыре миллиарда

Банки за два месяца получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму около 4 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты опроса 20 банков по кредитованию проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Банки за два месяца получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс.
Фото: depositphotos

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Кредитование восстановления энергоинфраструктуры

За период с 1 июня по 4 августа:

  • общая сумма 1356 заявок, полученных банками за этот период от бизнеса, — 40,1 млрд грн;
  • одобрены заявки на сумму 3,97 млрд грн — это уже подписанные соглашения и вскоре будут подписанные;
  • бизнес-клиенты уже пользуются финансированием на сумму 607 млн грн — такова валовая стоимость портфеля кредитов, предоставленных юридическим лицам на развитие энергомощностей;
  • финансирование начато в 21 области страны;
  • общая мощность по предоставленным займам бизнеса составляет 50.4 мВт (предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля).

Кроме того, для обеспечения энергетических нужд физических лиц предоставлено кредитов на сумму 27 млн грн.

Читайте: Как получить льготный энергокредит: ставки, условия и причины отказа

«Результаты опроса банков подчеркивают их проактивную позицию. Мы увидели скорый отклик на наш призыв поддерживать энергетическую отрасль, который материализовался в форме совместного Меморандума о льготном кредитовании. В этой позиции, объединившей ярых конкурентов, мы видим свидетельство социальной ответственности банковского сектора. Сегодня восстановление энергонезависимости зависит от совместных усилий государства, бизнеса и каждого из нас», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним

При содействии Нацбанка 20 банков, которым принадлежит более 85% чистых активов, подписали в июне 2024 г. меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики.

Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств.

В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретения промышленных аккумуляторов, накопителей и т. д.

Базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом — от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а дальше — не более UIRD12M + 3%).

Кредиты наличными в Украине

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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