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8 августа 2024, 13:36 Читати українською

После большого количества угнанных авто новое противоугонное ПО Hyundai и Kia дает результаты

Более чем через год после того, как Hyundai и Kia выпустили новые обновления программного обеспечения (ПО) для защиты от угонов, количество угонов автомобилей уменьшилось. Об этом сообщает CNN.

Более чем через год после того, как Hyundai и Kia выпустили новые обновления программного обеспечения (ПО) для защиты от угонов, количество угонов автомобилей уменьшилось.
Фото: pixabay.com

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Автопроизводители выпустили обновление, начиная с февраля прошлого года, после десятикратного увеличения количества краж определенных моделей Hyundai и Kia только за последние три года — вызванного серией публикаций в социальных сетях, показывающих людям, как угнать автомобили.

Речь идет об определенных более старых моделях Hyundai и Kia, изготовленных до 2023 года, особенно уязвимых к воровству. По данным HLDI, более дешевые версии этих автомобилей были оснащены системой зажигания с помощью ключа, а не системой запуска после нажатия кнопки, и вероятность их угона примерно вдвое выше, чем у других автомобилей аналогичного возраста.

У многих из этих транспортных средств также отсутствуют некоторые базовые средства предотвращения угона, такие как электронные иммобилайзеры, имеющиеся в большинстве авто, изготовленных в том же году.

Иммобилайзеры используют компьютерный чип в автомобиле и другой чип в ключе, которые обмениваются данными, чтобы подтвердить, что ключ аутентичен и действительно принадлежит этому автомобилю.

С начала 2020 года до первой половины 2023 года количество краж моделей Hyundai и Kia выросло более чем на 1 000%.

В рамках урегулирования этой проблемы на сумму $200 млн, Hyundai и Kia с февраля 2023 г. начали предлагать бесплатное обновление противоугонного ПО для некоторых из этих старых моделей.

По данным автопроизводителей, в настоящее время обновления получили более 2 млн автомобилей Hyundai и Kia.

Воровства остаются высокими

HLDI изучил данные о страховых случаях за календарный 2023 год. К концу того года противоугонное программное обеспечение было установлено примерно на 30% транспортных средств.

На сегодняшний день около 61% соответствующих автомобилей Hyundai имеют обновленное программное обеспечение, сказал представитель Hyundai. Однако, не все уязвимые модели Hyundai и Kia имеют надлежащее оборудование для обновления программного обеспечения. Для тех авто, которые не могут получить ПО, Hyundai и Kia предоставляют замки руля.

И даже с новым программным обеспечением эти подержанные автомобили Hyundai и Kia все еще угоняют и взламывают чаще других.

Одной из причин может стать то, что владельцы не используют новое программное обеспечение безопасности транспортных средств должным образом, сказал представитель Hyundai.

Чтобы программное обеспечение против краж работало, автомобиль должен быть заперт с помощью кнопки на брелоке, а не поворотом ключа в дверном замке.

Уровень воровства Hyundai и Kia, вероятно, снизится теперь, когда больше транспортных средств получают противоугонное программное обеспечение, сказал он в интервью CNN.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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