Укроборонпром впервые вошел в 50 лучших всемирных оборонных компаний

Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» впервые вошло в топ-50 всемирных оборонных компаний по рейтингу Defense News. Об этом сообщил в телеграм-канале министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

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Он подчеркнул, что в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, а «перепрыгнул сразу 16 ступенек».

По данным Камышина, из сотни крупнейших оборонных компаний мира Укроборонпром растет быстрее всего. Его выручка за 2023 год выросла на 72% — до $2,2 млрд.

«Цель всей украинской оборонки одна — производить как можно больше оружия для Сил обороны, производить ее как можно быстрее и максимально качественно, адаптироваться и модернизироваться поминутно, чтобы сохранить жизнь наших воинов», — подчеркнул министр.

По его убеждению, «после победы именно оборонка станет одним из важнейших экспортных направлений украинской экономики».