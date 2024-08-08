Курс валют на 8 августа: доллар и евро в банках подешевели

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Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке потерял пять копеек, а в продаже не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,30 грн. Евро покупают за 44,55 грн, а продают за 45,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,10−41,25, евро — 44,90−45,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,87−40,92 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,73−44,77 грн/евро.

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