За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 587510 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 августа: 1 140 российских оккупантов, 81 БПЛА, 1 самолет и 1 вертолет
Потери врага
- личного состава — около 587510 (+1140) человек,
- танков — 8431 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 16487 (+36) ед,
- РСЗО — 1142 (+4) ед,
- средства ПВО — 914 (+4) ед,
- самолетов — 366 (+1) ед,
- вертолетов — 327 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13293 (+81),
- крылатые ракеты — 2424 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед,
- специальная техника — 2767 (+8)
Источник: Минфин
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