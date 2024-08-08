Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с россией

Правительство Эстонии с 8 августа ввело полный таможенный контроль в отношении граждан и грузов, которые едут из россии. До этого он проводился выборочно. Об этом пишет эстонское издание err.ee.

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Что известно

Для путешественников, пересекающего границу пешком, полный таможенный контроль будет означать проверку каждого человека и его багажа. Если человек пересекает границу на автомобиле, то будут проверяться и сами транспортные средства, и находящиеся внутри вещи.

Как уточнил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, это касается пограничных пунктов Нарва, Койдула и Лухамаа.

Данное решение он объяснил тем, что Эстония должна сделать все возможное для пресечения перевозки через республику подсанкционных товаров. Он связал решение усилить таможенный контроль с «попытками несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров».

Применение полного таможенного контроля увеличит время пересечения границы, а число людей, которые ее пересекают, сократится, предположили в эстонском правительстве.