Цены на газ в Европе выросли до максимума в 2024 году. Причина — новости из Курской области рф

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте выросла на 5,68%, до 38,76 евро за куб. м., или $444,58 по текущему курсу на рынке форекс, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Биржевая цена газа в Европе подскочила до максимума в этом году — выше этого уровня котировки в последний раз были в декабре 2023 года.

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Новости из Курской области

Рост цен на газ происходит на фоне новостей из Курской области в россии. Участники рынка опасаются, что на этом фоне могут пострадать поставки российского газа через расположенную в регионе газоизмерительную станцию «Суджа». Транзитная ветка по Украине через ГИС «Суджа» в Курской области остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.



Издание Trading Economics отмечает, что с 26 июля цены на природный газ в Европе выросли примерно на 20% из-за роста напряженности на Ближнем Востоке. По этой причине трейдеры также опасаются возможных перебоев в поставках. Вместе с этим давление на цены оказывают прогнозы жаркой погоды на следующей неделе, из-за которой вырастет спрос в секторе электроэнергетики.



Однако сейчас газа в европейских хранилищах достаточно — на 5 августа они были заполнены на 86,26%, примерно на таком же уровне, что и год назад.

Напомним

Скачок в биржевых ценах на газ в этом году был в начале июня — тогда стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах достигла 38,6 евро за 1 МВт·ч, или $439 за 1 тыс. куб. м. Это произошло после резкого падения поставок из Норвегии из-за остановки газового завода «Нихамна». Bloomberg тогда писал, что такой скачок в цене говорит о том, какую сейчас важную роль Норвегия играет в поставках газа Европу; и что европейский биржевой рынок газа остается волатильным, несмотря на заполненные более чем на 70% хранилища.

Оператор украинской газотранспортной системы сообщил в ежедневном обновлении, что потоки в четверг будут в пределах нормы. Так называемые номинации являются индикатором снабжения, а фактические поставки могут измениться. Ранее в ежедневном обновлении «Газпром» сообщил, что в среду потоки были на обычном уровне.

«Поток газа стабилен, никаких изменений. Если бы Украина хотела остановить поток, она могла бы сделать это, не захватывая Суджу», — сказал Сергей Макогон, бывший генеральный директор Gas TSO Украины, управляющая сетью.

7 августа после появления сообщений о том, что якобы украинские военные взяли под контроль газоизмерительную станцию ​​«Суджа» в Курской области рф, «Оператор ГТС Украины» заявил, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему проходит в штатном режиме.