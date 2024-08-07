Акции сервиса по аренде жилья Airbnb упали более чем на 15%

Акции Airbnb значительно упали, поскольку слабый прогноз сигнализирует о замедлении спроса на поездки. Об этом сообщает Reuters, передает ЭП.

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Акции Airbnb упали почти на 16% на предыдущих торгах в среду после того, как онлайн компания, занимающаяся путешествиями, спрогнозировала ниже ожидаемого дохода в третьем квартале, ссылаясь на замедление спроса в США и более короткие окна бронирования.

Сокращение срока бронирования может свидетельствовать о том, что потребители бронируют поездки в последнюю минуту из-за повышенной неопределенности и осторожности в расходах.

Внутренние путешествия в США находятся под давлением с начала года, поскольку все больше американцев стали более осторожно относиться к расходам на путешествия из-за беспокойства о состоянии здоровья экономики.

Прогноз Airbnb на третий квартал 2024 года предусматривает рост количества ночевок на 6−8% в годовом исчислении, что означает замедление с 8,7% во втором квартале.