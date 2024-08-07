К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро упало на 14 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 7 августа: доллар и евро продолжают падение на межбанке
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Открытие 6 августа
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Закрытие 6 августа
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Изменения
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41,01/41,03
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40,87/40,92
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14 /11
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44,76/44,77
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44,62/44,67
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14/10
Курсы в банках и обменниках
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,35 грн. Евро покупают за 44,68 грн., а продают за 45,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,15−41,30, евро — 44,95−45,15 грн.
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Источник: Минфин
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