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7 августа 2024, 15:56 Читати українською

Китай снизил экспорт с россией

Экспорт Китая в россию сократился на 3% в долларовом выражении в июле по сравнению с июлем прошлого года. В то же время импорт из россии вырос на 5%. Об этом пишет CNBC, сообщает Liga.net.

Экспорт Китая в россию сократился на 3% в долларовом выражении в июле по сравнению с июлем прошлого года.

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В целом, экспорт Китая в долларовом выражении вырос на 7% в июле по сравнению с июлем 2023 года, не оправдав ожиданий роста на 9,7%. В июне рост экспорта составил 8,6%.

Импорт в Китай в июле вырос в годовом исчислении на 7,2%, что гораздо больше прогнозируемых 3,5%.

Импорт Китая из США вырос на 24% в июле, из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии — на 11%, из Европейского Союза — на 7%.

По сравнению с началом года импорт Китая из США снизился на 1,4%, тогда как экспорт вырос на 2,4%.

Экспорт Китая в США и Евросоюз в июле вырос примерно на 8% в годовом исчислении, тогда как экспорт в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии увеличился на 12%, что сделало регион крупнейшим торговым партнером Китая.

Экспорт автомобилей из Китая вырос на 26% в годовом исчислении до 553 000 единиц. Экспорт бытовой техники вырос на 17%, экспорт редкоземельных металлов упал на 19%.

Импорт сырой нефти в Китай вырос на 8%, а импорт природного газа — на 6%.

Источник: Минфин
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