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7 августа 2024, 15:35 Читати українською

Figure показала нового робота-гуманоида, который может говорить (видео)

Компания Figure представила нового гуманоида Figure 02. Одной из его ключевых особенностей являются встроенные микрофоны и динамики, которые используются, чтобы слушать и говорить с людьми. Об этом сообщает TechCrunch, передает mezha.media.

Компания Figure представила нового гуманоида Figure 02.

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Новая функция интегрирована с искусственным интеллектом OpenAI, чтобы работы могли слушать и говорить с людьми во время работы.

Figure 02 спроектированы таким образом, чтобы они могли свободно передвигаться без защитной клетки или других ограничений. Кроме того, хотя они и являются человекоподобными, эти работы достаточно большие, тяжелые и потенциально опасные.

Вес робота составляет 75 килограммов, высота — 167 сантиметров. Гуманоиды могут поднимать вес до 20 кг, развивать скорость до 1,2 м/c и работать от одного заряда до 5 часов.

Компания также представила видео, в котором показала возможность новых гуманоидов различать вещи перед ними и разговаривать с реальными людьми, используя аргументацию.

Источник: Минфин
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