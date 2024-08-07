Фондовый рынок Азии продолжает восстанавливаться после рекордного обвала

Азиатские фондовые рынки продолжили восстановление после обвала в понедельник. Это происходит на фоне того, что Банк Японии неожиданно стал осторожным в вопросе повышения ставок. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Индекс Nikkei вырос на 1,2% после 10-процентного ралли во вторник. В понедельник индекс упал на 13%.

Настроения в Азии выглядели несколько шаткими в начале дня, но замглавы Банка Японии Шиничи Учида в своей речи перед бизнес-лидерами заявил, что центральный банк не будет повышать процентные ставки, когда финансовые рынки нестабильны.

Европейские рынки настроены на ралли после открытия: фьючерсы на Eurostoxx 50 выросли на 0,9%, а фьючерсы на FTSE прибавили 1,0%.

Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,7% после снижения в начале дня на 12% из-за падения акций компании Super Micro Computer, являющейся лидером в сфере искусственного интеллекта, после того, как она пропустила прогнозы по прибыли.

Доллар подскочил на 1,8% до 146,84 иены и отошел от уровня 141,675, достигнутого в понедельник, хотя он остается значительно ниже июльского пика 161,96.