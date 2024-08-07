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7 августа 2024, 13:53 Читати українською

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в рф

США предупредили Турцию о рисках санкций за поставку в россию американской техники, которую можно использовать в военных целях, пишет biz.liga.net со ссылкой на Financial Times.

США предупредили Турцию о рисках санкций за поставку в россию американской техники, которую можно использовать в военных целях, пишет biz.liga.net со ссылкой на Financial Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПомощник министра торговли США Мэттью Аксельрод во время последней поездки в Стамбул и Анкару призвал турецких чиновников усилить контроль над экспортом полупроводниковых чипов и других деталей американского производства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод во время последней поездки в Стамбул и Анкару призвал турецких чиновников усилить контроль над экспортом полупроводниковых чипов и других деталей американского производства.

«Нужно, чтобы Турция помогла нам остановить незаконные поставки американских технологий в россию. Нужен прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, чем привлечь к ответственности уклоняющихся от нашего экспортного контроля», — сказал Аксельрод в комментарии FT.

Особое недовольство США вызывает то, что Турция стала для россии ключевым хабом для импорта электроники западного производства, в частности, процессоров, карт памяти и усилителей для ракет и беспилотников, а также станков.

Аксельрод предупредил Турцию, что это «срочная проблема» и призвал принять меры для остановки этих поставок.

В черном списке Министерства торговли уже 18 турецких компаний. Их будет все больше и больше, пока США не увидят улучшения ситуации, сказал Аксельрод.

Напомним

Турция в 2024 году значительно увеличила экспорт товаров двойного назначения в россию или соседние страны-посредники (такие, как Казахстан или Азербайджан).

По подсчетам FT, речь идет о поставках на сумму $85 млн, что в несколько раз больше по сравнению с $27 млн за аналогичный период 2022 года.

Источник: Минфин
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