Власти Индии обвинили Binance в уклонении от уплаты налогов на $86 млн

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Что известно

По имеющейся информации, власти направили представителям платформы сообщения, в котором говорилось о сборе комиссий с индийских пользователей.

В период с июля 2017 по март 2024 года Binance нарушала требования о налогообложении товаров и услуг (GST), уверены в ведомстве.

Регулятор заявил, что компания собирала плату с клиентов, не имея лицензии. Команда Binance на момент написания статьи никак не комментировала ситуацию с сообщением DGGI.