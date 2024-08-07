Криптовалютная биржа Binance получила специальное уведомление от Генерального директората по налогообложению товаров и услуг Индии (DGGI). Регулятор считает, что компания уклонялась от уплаты налогов и задолжала правительству $86 млн, пишет CoinDesk.
Власти Индии обвинили Binance в уклонении от уплаты налогов на $86 млн
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Что известно
По имеющейся информации, власти направили представителям платформы сообщения, в котором говорилось о сборе комиссий с индийских пользователей.
В период с июля 2017 по март 2024 года Binance нарушала требования о налогообложении товаров и услуг (GST), уверены в ведомстве.
Регулятор заявил, что компания собирала плату с клиентов, не имея лицензии. Команда Binance на момент написания статьи никак не комментировала ситуацию с сообщением DGGI.
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Источник: Минфин
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