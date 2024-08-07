BlackRock и Nasdaq подали заявку на торговлю опционами на спотовый Ethereum-ETF: что нового на рынке

BlackRock и Nasdaq подали заявку на торговлю опционами на спотовый Ethereum-ETF

Фондовая биржа Nasdaq и крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock планируют начать торговлю опционами на спотовый Ethereum-ETF. Об этом говорится в заявке, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Представители Nasdaq и BlackRock обратились в SEC с просьбой разрешить торговлю опционами на iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Это единственный биржевой фонд на базе Ethereum, котируемый на бирже Nasdaq.

В опубликованном документе предлагается изменить правила листинга и торговли опционами на iShares Ethereum Trust.

«Биржа считает, что предложение опционов в трастовом фонде принесет пользу инвесторам. Она предоставит им дополнительный относительно недорогой инвестиционный инструмент для получения доступа к спотовому Ethereum-ETF, а также инструмент хеджирования для удовлетворения их инвестиционных потребностей, связанных с продуктами и позициями Ethereum», — говорится в сообщении.

Аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт считает, что окончательное решение по этой заявке будет принято не раньше апреля 2025 года.

По его словам, для торговли опционами на спотовый Ethereum-ETF BlackRock необходимо получить одобрение не только SEC, но и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также Корпорации по клирингу опционов (OCC).

Хакеры вывели из сайдчена Ronin более $11 миллионов

Сайдчейн Ronin, используемый в блокчейн-игре Axie Infinity, предположительно подвергся очередной хакерской атаке. Об этом сообщают аналитики PeckShield.

Они заметили две подозрительные транзакции на вывод: $9,33 млн и $2 млн. Причиной инцидента могла стать потенциальная уязвимость MEV.

Соучредитель Axie Infinity Александр Ларсен сообщил, что они осведомлены о ситуации. На время проведения расследования сеть Ronin была остановлена. По словам Ларсена, ликвидность моста на сумму свыше $850 млн находится в безопасности.

Ark Invest купила акции Coinbase на $17 миллионов на фоне падения цены

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Судя по опубликованным данным, акции были куплены в такие фонды — ARKK, ARKW и ARKF. Из этих же продуктов компания активно выводила COIN в феврале-марте 2024 года, когда их курс был близок к пиковому значению.