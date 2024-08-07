Курс валют на 7 августа: доллар и евро в банках подешевели на 10 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и в продаже. Евро в покупке также остался на прежнем уровне, а в продаже подешевел на 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,35 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,20−41,30, евро — 44,95−45,17 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,01−41,03 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,76−44,77 грн/евро.

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