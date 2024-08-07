Таможенники обнаружили с начала года нарушений на 15,6 миллиарда

В январе — июле 2024 года таможни Государственной таможенной службы выявили 5852 нарушения таможенных правил на общую сумму 15,6 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

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Рост количества нарушений

Стоимость показатель выявленных нарушений увеличился в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и почти вдвое превышает показатель за весь прошлый год.

Отмечается, что по 1678 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений более чем на 292,6 млн грн:

промышленных товаров на сумму около 200 млн грн;

продовольственных товаров на сумму свыше 43,3 млн грн;

транспортных средств на сумму 47,5 млн грн;

валюты на сумму 1,8 млн грн.

В то же время по 1893 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на 50,8 млн грн, из которых взыскано в госбюджет 47,7 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 3096 дел о нарушении таможенных правил на сумму 12,7 млрд грн.

По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) более чем на 1,5 млрд грн.