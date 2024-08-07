За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 230 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 586370 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 августа: 1230 российских оккупантов, 8 танков и 54 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 586370 (+1230) человек,
- танков — 8429 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 16323 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 16451 (+67) ед,
- РСЗО — 1138 (+0) ед,
- средства ПВО — 910 (+0) ед,
- самолетов — 365 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13212 (+54),
- крылатые ракеты — 2421 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22226 (+78) ед,
- специальная техника — 2759 (+21)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии