В июне Соединенные Штаты закупили российских товаров на сумму $186,7 млн, что стало рекордно низким показателем с января 1996 года ($183,5 млн). Об этом пишет moscowtimes со ссылкой на американское государственное агентство статистических данных Census Bureau.

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Что изменилось

В сравнении с майским показателем ($438,7 млн) — рекордным за первые шесть месяцев текущего года — импорт из рф в США в июне обвалился почти в 2,5 раза.

Всего в первом полугодии россия продала товаров в США на сумму $1,88 млрд, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,85 млрд).

США за январь-июнь экспортировали в россию товаров на $233,9 млн, против $328,7 млн за тот же период годом ранее. В июне рф получила американских товаров на сумму $42,3 млн, в мае — на $48 млн.

Напомним

В 2021 году — до нападения россии на Украину — товарооборот между странами составлял $36 млрд. По итогам 2021-го Соединенные Штаты занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров рф.

Весной 2022 года Вашингтон запретил ввоз на американскую территорию российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов.