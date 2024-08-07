В рф заблокировали выход AB InBev с российского рынка

Российские власти не позволили турецкой Anadolu Efes купить долю у бельгийской AB InBev в их совместном российском бизнесе. Иностранные компании договорились о соглашении в декабре 2023 года. Об этом сообщает biz.liga.net со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно

Бельгийская компания AB InBev должна была согласовать соглашение с властями россии согласно «требованиям указов Путина, устанавливающих особый порядок проведения соглашений для резидентов из недружественных стран».

Сейчас активы AB InBev и Anadolu Efes в россии объединены в компанию AB InBev Efes, где контрольная доля принадлежит турецкой компании.

Совместное предприятие имеет 11 заводов и три солодовых комплекса в россии, которые производят пиво под брендами BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Beck's, Löwenbräu, Белый Медведь, Клинское, Старый Мельник и Золотая Бочка.

В декабре 2023 года компания Anheuser-Busch InBev пришла к соглашению с турецким партнером по продаже неконтролирующей доли в российском бизнесе. Предполагалось, в частности, что после заключения соглашения турецкий Anadolu Efes станет единственным владельцем российского бизнеса.

Стоимость всего российского бизнеса AB InBev Efes BV, по данным Bloomberg, оценивалась в $1,1−1,3 млрд.

Напомним

В апреле 2022 года AB InBev из-за войны решила продать долю в российской AB InBev Efes турецкому партнеру.